Come ben saprete, Motorola è stata una delle aziende particolarmente attive nel settore degli smartphone, anche in quello dei pieghevoli dove difficilmente abbiamo trovato modelli lanciati per il mercato consumer, eccetto quelli di Samsung.

Dopo aver lanciato la nuova serie Razr pieghevole, lo scorso anno Motorola è stata in silenzio su quel segmento. Il vociferato nuovo Motorola Razr non è mai arrivato nel concreto. Nelle ultime ore però sono emerse importanti novità dalla Cina proprio su questo dispositivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Razr: ecco il nuovo dispositivo pieghevole

Le immagini trapelate nelle ultime ore mostrano Chen Jin, il General Manager di Lenovo Mobile per la Cina, mostrare in pubblico il nuovo Motorola Razr. Nelle foto riusciamo a cogliere due aspetti, osservando il dispositivo sia in configurazione aperta che chiusa.

La prima consiste nell’abbandono del chin pronunciato inferiore, che in precedenza richiamava i vecchi modelli Razr di Motorola. La seconda è la certa somiglianza con i recenti pieghevoli di Samsung: da chiuso il dispositivo mostra il modulo fotografico con doppia fotocamera, proprio come il Galaxy Z Flip 3 di Samsung.

Sul piano delle specifiche tecniche, al momento sappiamo soltanto che sotto al cofano del nuovo Motorola Razr dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8+ Gen 1. Altri rumor indicano la presenza di un display con refresh rate fino a 120 Hz, di una fotocamera principale da 50 megapixel e da un sensore grandangolare da 13 megapixel. Al momento non ci sono indicazioni su quando il dispositivo verrà presentato ufficialmente, non ci resta che attendere per scoprirlo.