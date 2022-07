Facebook Meta afferma di voler aiutare a correggere la disinformazione che dilaga su Internet, un problema che potrebbe aver contribuito a creare.

Ha annunciato lunedì un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, chiamato Sphere. Ha lo scopo di aiutare a rilevare e affrontare la disinformazione, o “notizie false”, su Internet. Meta afferma che è “il primo modello AI in grado di scansionare automaticamente centinaia di migliaia di citazioni contemporaneamente per verificare se supportano veramente le affermazioni corrispondenti“.

Il set di dati di Sphere include 134 milioni di pagine web pubbliche, secondo il team di ricerca di Meta. Si basa sulla conoscenza collettiva per scansionare rapidamente centinaia di migliaia di citazioni web, alla ricerca di errori e incongruenze.

Come funziona Sphere

Forse è giusto, quindi, che il primo client del modello di intelligenza artificiale sia Wikipedia. Secondo l’annuncio di Meta, l’enciclopedia Internet crowdsourcing sta già utilizzando Sphere per scansionare le sue pagine e segnalare fonti che in realtà non supportano le affermazioni.

Meta dice anche che quando Sphere individua una fonte discutibile, ne consiglierà anche una più forte per migliorare l’accuratezza della voce.

“Wikipedia è la prima tappa nella ricerca di informazioni di ricerca, materiale di base o una risposta a quella domanda assillante sulla cultura pop“, ha affermato Meta in una dichiarazione, osservando che Wikipedia ospita oltre 6,5 milioni di voci nella sola lingua inglese e aggiunge circa 17.000 nuove voci alle sue pagine ogni mese.

La società ha anche rilasciato un video che mostra come funziona Sphere:

Secondo quanto riferito, l’accordo con Wikipedia non comporta alcun compenso finanziario in nessuna direzione, ha detto Meta a TechCrunch. Potrebbe potenzialmente semplificare il suo processo di verifica e migliorarne l’accuratezza fattuale.