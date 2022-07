Il Tour de France è l’ultima manifestazione ad unirsi a più di 300 organizzatori di eventi in tutto il mondo e ad accedere al programma Global Event Partner dell’app di navigazione gratuita Waze. Grazie alle risorse dell’app il viaggio da e verso l’evento diventerà più semplice per i fan e ridurrà al minimo l’impatto del traffico per tutti i viaggiatori sulla strada.

Il programma Waze Global Event Partner consente ai membri di utilizzare gli strumenti, i dati e gli insight di Waze per diminuire iproblemi legati alla mobilità. Nato come condivisione bidirezionale dei dati, Waze fornisce ai partner informazioni anonime e in tempo reale sui rallentamenti generati direttamente dalla fonte: gli utenti stessi.

In una collaborazione triennale e unica nel suo genere, Waze è Official Traffic Manager del Tour. L’app ha aggiornato le mappe con 4.000 km di strade chiuse, inclusi i punti di partenza e di arrivo della gara, i parcheggi temporanei e gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del traffico, assicurandosi che gli automobilisti possano viaggiare senza incontrare troppe difficoltà nelle zone toccate dal Tour.

Per l’occasione, l’app supporta la logistica dell’evento con quattro safety car e un’auto ospite nella famosa “carovana”: un corteo di veicoli che precede i corridori sul tracciato di ogni tappa. L’auto ospite è il primo SUV completamente elettrico di ŠKODA, che dal 2004 fornisce le vetture all’organizzazione. Per questa edizione della gara, è stata attivata una funzionalità speciale con lo scopo di offrire un’esperienza di guida esclusiva. Gli automobilisti sulle tracce del Tour possono personalizzare su Waze l’icona di navigazione dedicata al modello ENYAQ iV, il SUV 100% elettrico della casa automobilistica ceca, identico alla versione reale.