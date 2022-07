Iliad ha fatto una bella sorpresa ai propri clienti ma non solo. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico francese ha reso disponibile fino a data da destinarsi una sua offerta con ben 300 GB di traffico dati, ovvero Iliad Dati 300.

Iliad Dati 300: l’offerta con 300 GB sarà disponibile fino a data da destinarsi

Tra le offerte solo dati di Iliad c’è quella denominata Iliad Dati 300. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione soltanto fino al 12 luglio 2022. Tuttavia, come già accennato, a partire dal 13 luglio 2022 l’operatore telefonico francese ha deciso di renderla disponibile fino a data da destinarsi.

Si tratta ovviamente di una bellissima notizia per tutti i clienti Iliad ma anche per tutti i nuovi clienti. L’offerta dati in questione offre ogni mese un enorme quantitativo di traffico dati pari a ben 300 GB con connettività 4G+ e con una velocità massima di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 13,99 euro. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore è però previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. Per attivare l’offerta Iliad Dati 300, gli interessati dovranno recarsi online sul sito web ufficiale di Iliad oppure presso i vari negozi autorizzati.

Vi ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore telefonico sono presenti diverse offerte di rete mobile. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte Giga 120 e Giga 80. La prima offerta comprende ogni mese ben 120 GB di traffico dati e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese. La seconda offerta comprende invece 80 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS illimitati. Il costo però è di 7,99 euro al mese.