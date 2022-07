Iliad è ancora il provider più apprezzato dagli italiani nel corso di queste settimane estive. Il gestore francese resta al centro della scena della telefonia in Italia, ancora una volta, grazie alle sue promozioni low cost molto vantaggiose.

Per la stagione estiva e per il mese di luglio, la migliore occasione per il pubblico è certamente la Giga 120. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile pagheranno soltanto 9,99 euro e riceveranno consumi illimitati per le telefonate e per gli SMS, con 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La convenienza di una promozione come la Giga 120 è accertata sia per quanto concerne la politica dei prezzi, sia per quanto concerne la politica dei consumi. Tuttavia, gli utenti che decidono di attivare una SIM con il gestore francese dovranno mettere in preventivo anche una serie di rinunce, come quelle legate all’app ufficiale.

Nonostante il suo successo commerciale in Italia, Iliad ancora non ha previsto per i suoi clienti la possibilità di accedere ad un’app nativa su iPhone e su Android. Gli abbonati non possono scaricare un’app per la gestione del proprio profilo commerciale e per eventuali modifiche devono recarsi necessariamente sulle pagine personali del sito ufficiale.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è certamente una notizia negativa per i possessori di uno smartphone Android. Proprio costoro hanno notato un ulteriore risvolto della questione. Da qualche settimana su Google Play Store di Android sono state anche eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.