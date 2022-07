Iliad batte TIM e lo fa con 300GB gratis: ecco tutte le offerte shock

Riuscire a decidere quale sarà il gestore che durerà per sempre sul proprio smartphone, è impossibile. Non esiste infatti un utente che almeno una volta non abbia cambiato provider, visto che ora come ora sono davvero tante le proposte disponibili.

Iliad risulta una valida alternativa fin dal primo momento in cui è arrivato in Italia. Questo gestore infatti ha conciliato subito le caratteristiche fondamentali per ogni cliente. Stiamo parlando di qualità di connessione e in chiamata, quantità di contenuti ma soprattutto il prezzo finale. Quest’ultimo risulta il tassello fondamentale che molto spesso porta le persone ad abbandonare il loro gestore storico per approdare in Iliad. Attualmente poi sul sito ufficiale ci sono delle offerte che di certo non possono passare inosservate né per i contenuti, né per quello che è il prezzo finale.

Iliad migliora ancora: ci sono in questo momento tre offerte diverse tra loro che però battono ugualmente la concorrenza

Le migliori offerte sono disponibili ancora una volta sul sito ufficiale di Iliad, tra le quali ci sono anche delle vecchie conoscenze. Se da un lato è disponibile la fibra ottica come nuova proposta ormai da diversi mesi, ci sono delle offerte mobili che qualcuno ha già visto nel passato recente.

La prima comprende 120 giga in 5G per navigare sul web ogni mese con minuti ed SMS senza limiti al prezzo di soli 9,99 €.

La seconda offerta invece arriva a 300 giga 4G+ ma solo dati. Il prezzo è di 13,99 € al mese per sempre.

Infine l’offerta in fibra costa 15,99 o 23,99 € al mese in base a se il risultato è già clienti Iliad. Comprende tutto al suo interno e una connessione a 5 Gigabit complessivi.