Pochi giorni dopo l’annuncio della data di uscita della nuova Honda Civic Type R 2023 (secondo le fonti dovrebbe essere il 20 luglio 2022), il museo della fabbrica giapponese e il sito web vetrina Honda Ayoma hanno pubblicato un’immagine della nuova Type R in anteprima mondiale.

L’immagine è stata pubblicata sul forum Civic11 prima che fosse estratta dal sito Honda e può essere ancora vista al momento della stesura di questo articolo. Raffigura una Civic Type R del 2023 Championship White (l’ipotesi più plausibile) in tutta la sua gloria.

Alcune speculazioni sul motore e le specifiche interne

Dato ciò che abbiamo visto dai prototipi di Type R ricoperti di mimetiche e dagli altri teaser, l’aspetto della nuova R non è poi così sorprendente se non per alcuni componenti fondamentali.

A differenza dell’ultima versione, che sfoggiava prese d’aria, lamelle e altri accessori, questa nuova versione prende le forme dalla berlina Civic di undicesima generazione, molto più pulita e sobria. Naturalmente, la dicitura Type R amplifica lo stile della Civic normale con un cofano sporgente e parafanghi anteriori, una presa d’aria più bassae più grande e un grande spoiler.

Anche se le informazioni complete verranno sicuramente rilasciate il 20 luglio 2022: ma probabilmente continuerà a essere a trazione anteriore e alimentata da una versione del stesso turbo I-4 da 2,0 litri del modello precedente. Avrà sicuramente più di 300 CV, e dovrebbe avere anche un cambio manuale a sei marce, freni Brembo, pneumatici più grandi, uno spoiler e una dinamica persino più scattante rispetto alla già maneggevole versione di ultima generazione.