La prossima serie dei telefoni di punta di Google arriveranno probabilmente ad ottobre. Tuttavia, li abbiamo già visti in anticipo da Google stesso. Oggi, però, sono trapelati in rete dei concept leggermente diversi.

Grazie a @soulpee su Twitter, abbiamo quello che sembra essere un prototipo di Google Pixel 7 Pro. Il telefono ha il solito prototipo del logo di Google sul retro dove sarebbe posizionato il normale logo “G“. Anche il software del telefono suggerisce che si tratta di un prototipo di Pixel 7 Pro.

Non si può fare a meno di chiedersi: come si potrebbe entrare in possesso di un prototipo come questo? Secondo il leaker, il suo “amico” l’ha ottenuto tramite Facebook Marketplace. L’amico avrenne ordinato un Pixel 6 Pro, ma è arrivato questo prototipo invece.

Un render completamente diverso

Ovviamente, questa è quasi certamente una storia inventata. Indipendentemente da ciò, questo sembra essere un legittimo prototipo di Google Pixel 7 Pro, quindi il modo in cui l’ha ottenuto è irrilevante.

Nella prima immagine a sinistra, si vede il retro del prototipo per intero. La foto centrale mostra le informazioni del dispositivo, con CUBOT, “cheetah” e “tiramisù” che sono tutte parole in codice e riferimenti al Pixel 7 Pro e ai protocolli di sviluppo di Google.

Infine, sulla destra, si vede il prototipo in una custodia per Google Pixel 6 Pro. Come si può vedere, la posizione della fotocamera è molto diversa, quindi è probabile che le custodie per Pixel 6 non si adattino al Pixel 7.

Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che ci saranno molte altre fughe di notizie come questa nei prossimi mesi.