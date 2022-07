Geekom, brand esperto nella produzione di mini PC dalle prestazioni elevate, ha recentemente attivato sul proprio sito una serie di promozioni che riducono di molto la spesa che gli utenti devono sostenere in fase d’acquisto.

Fino al 31 luglio sono attivi i cosiddetti Summer Deal (sconti d’estate in italiano), una serie di importanti riduzioni di prezzo, anche grazie all’applicazione di appositi codici che permettono di spendere davvero pochissimo. L’acquisto viene completato direttamente sul sito ufficiale Geekom, la spedizione viene effettuata dall’Unione Europea, di conseguenza non si pagano dazi doganali di alcun tipo. Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite PayPal, con possibilità di rateizzarlo, ma vediamo quali sono gli sconti da vicino.

Geekom: gli sconti Summer Deal

GEEKOM Mini IT8 i5 16/512GB – PREZZO: 429 euro al posto di 469 euro – CODICE: dgeekdit8 – 16/512GB – PREZZO:al posto di 469 euro – CODICE: dgeekdit8 – LINK.

GEEKOM Mini IT8 i5 8/256GB – PREZZO: 359 euro al posto di 399 euro – CODICE: dgeekdit8hi – 8/256GB – PREZZO:al posto di 399 euro – CODICE: dgeekdit8hi – LINK.

GEEKOM MiniAir 11 – PREZZO: 199 euro al posto di 219 euro – CODICE: dgeekdair – – PREZZO: 199 euro al posto di 219 euro – CODICE: dgeekdair – LINK.

GEEKOM Mini IT11 i5 – PREZZO: 529 euro al posto di 539 euro – CODICE: dgeekdit11 – – PREZZO:al posto di 539 euro – CODICE: dgeekdit11 – LINK.

GEEKOM Mini IT11 i7 – PREZZO: 589 euro al posto di 599 euro – CODICE: dgeekdit11hi – – PREZZO:al posto di 599 euro – CODICE: dgeekdit11hi – LINK.

Come se non bastasse, a partire dal 21 luglio saranno attivi i GFans’ Day, ovvero la soluzione che prevede la possibilità di risparmiare un maggior quantitativo di denaro al crescere della spesa sull’acquisto di Geekom Mini IT8 i5 o MiniAir 11, ottenendo anche punti aggiuntivi condividendo geekompc.com con amici, in cambio è previsto un voucher sconto di 25 euro.

Ad agosto, invece, arriva la campagna Back To School, fino al giorno di Ferragosto sono previsti prezzi bassi su due modelli, Geekom Mini IT8 i3 e MiniAir11, ma verranno comunicati in un secondo momento.