Ottime offerte vi attendono in questi giorni da Esselunga, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e permettono a tutti gli effetti di godere di un risparmio praticamente mai visto prima d’ora.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Esselunga, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, di conseguenza ricordatevi che sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi per completare l’ordine, a prescindere dal prodotto selezionato.

Esselunga: offerte grandiose e prezzi mai visti

Esselunga sorprende gli utenti con una campagna promozionale che riesce a convincere all’acquisto anche gli indecisi, ovvero coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare i prodotti. Il focus è mirato su un singolo modello, quale è lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, disponibile nel periodo corrente a soli 189 euro.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto complessivamente interessante, poiché dotato di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (risoluzione FullHD+), affiancato da 4GB di RAM, un ottimo processore octa-core, per finire con una tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale è da 48 megapixel. A concludere la disamina del prodotto, inseriamo una batteria decisamente capiente, con i suoi 5000mAh, può a tutti gli effetti garantire una autonomia in grado di superare abbondantemente le più rosee aspettative.

L’acquisto, come anticipato del resto, può esser completato solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, le scorte inoltre potrebbero essere limitate, di conseguenza si raccomanda la più rapida presa di posizione e decisione.