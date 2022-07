Coop e Ipercoop riassumono all’interno di una campagna promozionale di altissimo profilo, una buona selezione di sconti molto speciali, impreziositi dalla presenza di prodotti a prezzi praticamente irrisori.

Gli acquisti, se interessati, devono essere necessariamente completati in ogni negozio in Italia, non avendo la possibilità di accedervi direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che vorranno ricorrere all’acquisto, potranno farlo ovunque, con le solite e classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: offerte shock e prezzi assurdi

Occasioni da non perdere vi attendono proprio in questi giorni da Coop e Ipercoop, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti di altissima qualità, dietro il pagamento di contributi complessivamente ridotti.

I due smartphone coinvolti nella campagna attuale non sono altro che Oppo A54s, un medio di gamma oggi proposto a soli 169 euro, oppure Realme C21Y, il cui prezzo finale di acquisto si aggira oggi attorno ai 99 euro.

Indipendentemente dal prodotto che andrete a scegliere, è importante ricordare che le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto al passato, con acquisti effettuabili in negozio, secondo quanto espresso in precedenza. La campagna promozionale si avvicina pericolosamente anche ad altri prodotti molto interessanti, appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti; il consiglio che vi possiamo dare è di controllare attentamente il volantino sul sito, in modo da poter approfondire gli sconti prima di decidere se fosse il caso di recarsi personalmente in negozio.