Coop e IperCoop: le offerte di CoopVoce sono top, ci sono 100GB gratis

I gestori virtuali sono diventati quelli più appetibili sul mercato della telefonia mobile per diverse ragioni. Nonostante siano in secondo piano rispetto ai provider che tutti conosciamo, sono sempre di più le persone che ne parlano bene. Alcune aziende riescono a prendere gran parte del pubblico, come ad esempio CoopVoce.

In questo caso il provider è riuscito a tenere i saldi i nervi anche in periodi di buio totale, ma adesso con le sue promo Evolution è tutto diverso. Si tratta di offerte sempre disponibili che con i loro contenuti riescono a mettere in seria difficoltà la grande concorrenza.

CoopVoce: nuove promozioni mobili battono tutti gli altri provider, ecco cosa includono al loro interno

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS