Il volantino Carrefour promuove una serie di ottime riduzioni di prezzo che garantiscono a tutti gli utenti un risparmio ben superiore alle aspettative, tramite il quale avere l’accesso a dispositivi di alta qualità, dietro il giusto compenso.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, poiché al giorno d’oggi gli acquisti sono perfettamente effettuabili in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Carrefour: le nuove offerte ed i migliori sconti

Con Carrefour gli utenti possono raggiungere incredibili livelli di risparmio, i prezzi sono molto più bassi di quanto siamo solitamente abituati a vedere, a prescindere dalla categoria merceologica. Osservando da vicino, ad esempio, il mondo degli smartphone, ecco arrivare la promozione perfetta per coloro che vogliono accedere al mobile, senza spendere più di 100 euro.

Il modello in offerta non è altro che il Motorola Moto E20, un terminale che viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, quindi no brand e garanzia di 24 mesi, affiancato da specifiche tecniche di tutto rispetto. Più precisamente parliamo di display ampissimo, ben 6,5 pollici, sebbene sia IPS LCD con risoluzione HD+, processore octa-core, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, nonché il componente principe dello stesso. La batteria da ben 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore alle più rosee aspettative.

Tutti i dettagli del volantino, li potete trovare nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale dell’azienda.