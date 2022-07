Nel mondo della medicina una delle lotte più importanti se non la più importante è ovviamente quella al cancro, la malattia più grave della nostra epoca che ogni anno miete milioni di vittime senza guardare in faccia nessuno, ecco dunque perché le comunità scientifiche si stanno prodigando ogni attimo per far avanzare la ricerca in modo da trovare cure sempre più efficaci a questo male.

I colossi della tecnologia guardano sempre più al mondo della sanità e Amazon si è messa in prim a fila, l’azienda fondata da Jeff Bezos sta infatti sviluppando vaccini contro il cancro in collaborazione con il Fred Hutchinson Cancer Research Center, recentemente è stato avviato uno studio clinico approvato dalla FDA.

Le due grandi aziende puntano a reclutare un campione di 20 partecipanti, con età superiore ai 18 anni per avviare la fase iniziale della sperimentazione (fase 1), in base a quanto depositato su clinicaltrials.gov, un database di studi clinici gestito dalla National Library of Medicine.

Nel dettaglio l’idea è quella di mettere a punto dei vaccini personalizzati in grado di consentire all’organismo di estirpare grazie al proprio sistema immunitario il tumore al seno e il melanoma, un tipo di tumore della pelle.

L’immunoterapia in collaborazione Amazon

Lo studio si basa sui concetti fondamentali dell’immunoterapia, ovvero istruire il sistema immunitario ad aggredire le cellule tumorali permettendogli di riconoscerle e di attaccarle in modo efficace e soprattutto mirato, la chemio infatti, a differenza di quanto avverrebbe con i globuli bianchi, aggredisce le cellule ad alto tasso proliferativo in modo indiscriminato, senza discernere tra cellule normali e cancerose.

Lo studio dunque avviato lo scorso 9 Giugno, dovrebbe completarsi entro il 1 novembre 2023. Un portavoce di Amazon ha confermato alla CNBC la notizia.