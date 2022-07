Prima di poter assistere all’arrivo di veri e propri aggiornamenti sui nuovi iPad Pro sarà necessario attendere fino al 2024, Apple non apporterà particolari modifiche ai modelli di quest’anno. A quanto pare, però, è già a lavoro su dei dispositivi decisamente interessanti, che accoglieranno dei nuovi pannelli OLED.

Apple, dunque, abbandonerà definitivamente i display LCD per passare gradualmente all’OLED. La notizia, inizialmente emersa in rete esclusivamente come una delle tante ipotesi in merito ai progetti futuri del colosso, ha recentemente ricevuto un’ulteriore conferma.

Apple lavora ai suoi iPad Pro OLED del 2024!

Secondo ET News, Apple sta già lavorando ai suoi dispositivi del 2024. La fonte ritiene che la principale novità dei modelli futuri riguarderà il ricorso dell’azienda a nuovi pannelli. La Mela morsicata abbandonerà i display MiniLED ed LCD per far spazio a dei nuovi display OLED. I pannelli consentiranno al colosso di proporre dei dispositivi ancora più sottili, ma non solo: migliorerà decisamente anche la qualità dell’immagine! Stando a quanto riferito, Apple si impegnerà anche nella messa a punto di nuove tecnologie in grado di rendere gli iPad più resistenti agli urti.

Apple doterà tutte le sue future versioni di iPad Pro dei nuovi pannelli OLED così da eliminare le differenze che hanno fino ad ora caratterizzato i dispositivi. ET News, inoltre, ritiene che a fornire i nuovi pannelli OLED al colosso saranno Samsung ed LG.

Attenderemo ancora un po’ di tempo prima di poter conoscere le intenzioni del colosso e quindi stabilire la veridicità di quanto emerso. Nel frattempo, tra sole poche settimane, avremo comunque modo di assistere al lancio dei tanto discussi iPhone 14.