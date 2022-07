Apple ha interrotto i rapporti con Jony Ive, colui che ha progettato molti dei prodotti più famosi e amati dell’azienda negli ultimi anni.

Insieme a Steve Jobs, a Jony Ive è attribuito il merito di aver trasformato le sorti dell’azienda, prima con la creazione dell’iMac dai colori vivaci e trasparenti e poi con le prime versioni di iPhone. Nonostante ciò, hanno deciso di smettere di lavorare insieme come riferito dal New York Times. Il rapporto tra Ive e Apple era già agli sgoccioli nel 2019, quando Ive ha lasciato la sua azienda di design chiamata LoveFrom. Le due società hanno firmato un contratto che si ritiene valga più di 100 milioni di dollari, il che vedrebbe Ive continuare a contribuire al lavoro di progettazione da lontano.

Jony Ive lascia Apple, la seconda persona più importante dell’azienda dopo Steve Jobs

Ive è ampiamente considerato come una parte importante della storia di Apple, avendo progettato molti dei prodotti che l’hanno trasformata da un’azienda di computer nella più grande azienda del mondo. Jobs l’ha definito la persona più potente in Apple oltre a se stesso. La sua separazione dall’azienda arriva tra le critiche di chi è all’interno e all’esterno della società. I rapporti suggeriscono che Ive fosse frustrato dalla direzione presa da Apple, per il focus sulla forma piuttosto che sulla qualità.

Il lavoro di progettazione continuerà a essere supervisionato da Jeff Williams, chief operating officer, e la progettazione hardware sarà guidata da Evans Hankey e il software da Alan Dye. Questo trio è stato a capo del lavoro di progettazione di Apple da quando è stata annunciata la dipartita di Ive. Il team che si occupa del marketing dei prodotti di Apple, guidato da Greg Joswiak, ha a sua volta un ruolo chiave nelle scelte che riguardano i nuovi prodotti.