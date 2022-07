Sono stati segnalati alcuni problemi per alcuni modelli di telefono che sono ancora in uso oggi. La serie Samsung Galaxy S21, che include Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE, è stata la prima a riscontrare un problema (Fan Edition). Dopo aver installato l’aggiornamento mensile della patch di sicurezza di giugno per questi modelli, è emerso un grave difetto, come evidenziato dagli utenti di questi telefoni nel forum della community statunitense di Samsung.

Secondo questo post sul sito Web della Samsung Community, i modelli Galaxy S21 stanno riscontrando problemi nell’effettuare e ricevere chiamate e messaggi SMS. “Non riesco più a inviare SMS la maggior parte del tempo dopo l’aggiornamento di giugno 2022. Ho provato a ripristinare le impostazioni di rete, eliminare la cache della partizione, rimuovere e sostituire la scheda SIM e così via.”

Android, alcuni utenti Pixel hanno risolto un problema

Un Samsung Care Ambassador consiglia ai clienti della serie Galaxy S21 di assicurarsi prima che il loro dispositivo non sia in modalità aereo. Un altro utente aggiunge: “Se hai il servizio e la modalità aereo non è attiva e hai il telefono da un po’ di tempo, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica”.

Normalmente, disprezziamo sentire queste due parole insieme. L’utente aggiunge inoltre “Ciò ripristinerà il telefono al suo stato originale, ma avrai comunque accesso agli aggiornamenti più recenti. Il tuo telefono sarà di nuovo più veloce. Tieni presente che potresti perdere tutte le tue foto e messaggi di testo, quindi fai un backup prima di procedere.”

Su Reddit, ci sono anche discussioni su un problema tecnico che alcuni proprietari della serie Pixel 6 hanno notato essere stato risolto con uno degli aggiornamenti mensili più recenti. Altri stanno ancora riscontrando problemi dopo aver applicato l’aggiornamento di luglio. Durante la lettura di una pagina Web lo schermo si blocca, impedendo all’utente di utilizzare gesti multitasking o di far scorrere il sito fuori dal display per chiuderlo. La vibrazione tattile rimane, ma la pagina non si sposta.