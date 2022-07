Netflix, Disney+ e altri servizi di streaming sono diventati popolari negli ultimi anni a causa della pandemia. I servizi on-demand sono il futuro del consumo di contenuti, anche se il loro sviluppo è in diminuzione. Alcune persone, tuttavia, scelgono ancora di guardare la TV in diretta piuttosto che guardare tutto su richiesta. È qui che entra in gioco YouTube TV, che ti consente di guardare i canali TV in diretta tramite Internet. Il servizio ha debuttato nel 2017 per competere con le offerte di TV via cavo esistenti negli Stati Uniti. Cinque anni e una pandemia dopo, ha raggiunto una base di utenti di oltre 5 milioni di abbonati attivi.

Il Chief Product Officer di YouTube Neal Mohan ha dichiarato durante la conferenza Brainstorm Tech di Fortune che YouTube TV ha ora superato i 5 milioni di abbonati paganti. Ciò implica che il servizio televisivo in streaming ha aggiunto un milione di clienti ogni anno sin dal suo inizio. Sebbene quel numero sembri essere notevole, include i clienti che hanno attualmente un piano di prova gratuito, quindi è destinato a essere gonfiato. Il tempo di prova per YouTube TV varia da 7 giorni a poche settimane, dopodiché è necessario abbonarsi al piano base.

YouTube TV ha circa cinque milioni di utenti attivi

Tuttavia, con cinque milioni di utenti, YouTube TV è il più grande servizio di streaming TV negli Stati Uniti, superando i 4,1 milioni di Hulu. Google ha annunciato l’ultima volta che YouTube TV aveva oltre 3 milioni di utenti nel terzo trimestre del 2020. Questa cifra escludeva gli utenti in prova e rappresentava gli utenti a pagamento del servizio in modo più accurato.

Nel febbraio 2022, Google ha istituito un programma di riferimento di YouTube TV che ti consente di consigliare nuovi membri al servizio a una tariffa scontata di 10 dollari per il primo mese. Quando il loro referrer paga il prezzo intero per YouTube TV, la persona che ti ha indirizzato al programma riceve uno sconto di 20 dollari. Il prezzo ridotto potrebbe anche aver aiutato YouTube TV a guadagnare nuovi abbonati.

Se si considerano gli attuali problemi di licenza con YouTube TV, l’aumento è ancora più sorprendente. Dopo aver fallito nel raggiungere un accordo di licenza nel dicembre 2021, la Disney ha sospeso i suoi canali dal servizio di live streaming di Google, anche se la situazione è stata risolta in pochi giorni.