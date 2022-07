WindTre sceglie di omologare la sua strategia commerciale a quella di altri operatori nel corso di queste ultime settimane. Il provider arancione ha lanciato, a tal proposito, una nuova campagna di rimodulazioni sui costi con conseguenze importanti per i clienti.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Anche WindTre si è allineata alla scelta messa in atto da altri provider in Italia come TIM e Vodafone. In vista di tariffe sempre di più indirizzate verso la continuità dei consumi, il provider arancione ha previsto una doppia rimodulazione. Il cambio sulle condizioni delle tariffe, più che il cambio sui prezzi delle tariffe, ha avuto esiti più marcati per gli ex clienti di 3 Italia.

In base alle nuove indicazioni di WindTre gli utenti che scelgono il provider arancione si troveranno a pagare un extra di 0,99 euro per ricevere soglie senza limiti per le telefonate, gli SMS e la navigazione internet. Questa quota aggiuntiva sarà attivata in automatico nel momento di rinnovo della propria ricaricabile, in caso di assenza di credito per procedere in automatico. La quota sarà disponibile per un solo giorno, con possibilità di rinnovo per un secondo.

Il blocco del traffico di WindTre partirà solo dal terzo giorno in seguito al rinnovo della tariffa di rifermento. Il credito a debito sarà recuperato dagli utenti di WindTre alla prima ricarica utile.

Stesso discorso anche per la connessione internet. Gli utenti riceveranno un Giga extra a soli 0,99 euro laddove dovessero esaurire tutta la loro quota per la navigazione internet nel corso del mese.