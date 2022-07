WhatsApp: invisibili con un trucco gratis, ora non vi vedranno più online

Le voci di alcuni nuovi aggiornamenti che ben presto arriveranno su WhatsApp si fanno sempre più insistenti. Gli utenti infatti aspettano una contro risposta che vada a mettere in dubbio Telegram e tutti i suoi nuovi aggiornamenti che comprendono anche l’arrivo dei profili Premium. WhatsApp ci sta lavorando molto da vicino, con delle migliorie che potrebbero ben presto arrivare e far felici davvero tutti.

Soprattutto per quanto riguarda la privacy, WhatsApp sta lavorando davvero duro, portando a termine tutto ciò che serve per rendere impenetrabile i profili dei propri utenti. Secondo quanto riportato, il prossimo aggiornamento in arrivo sulla piattaforma di messaggistica dovrebbe comportare la possibilità di precludere il proprio stato online a quelli che non sono i contatti memorizzati in rubrica. Ci sarebbe però un modo per fare ancora meglio, sempre in maniera gratuita ma utilizzando un’applicazione di terze parti molto semplice.

WhatsApp: con questa nuova applicazione gli utenti saranno praticamente invisibili ogni giorno

Qualcuno ne ignora ancora l’esistenza, ma a quanto pare esiste un’applicazione in grado di tenervi nascosti su WhatsApp. Stiamo parlando di quella meglio conosciuta con il nome di Unseen, la quale dovrebbe dunque già rendere l’idea con il suo identificativo.

Secondo quanto riportato, bisognerà semplicemente scaricare l’applicazione e utilizzarla per intercettare i messaggi in arrivo. Potrete quindi leggere tutto quello che arriva su WhatsApp ma esternamente, con una differenza sostanziale: nessuno vi vedrà online. Inoltre l’altro aspetto davvero fondamentale è che ogni volta che leggerete i messaggi in arrivo, non sarà di certo memorizzato il vostro ultimo accesso.