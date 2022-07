Trony mette all’angolo tutte le concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere.

Gli utenti sono liberi di accedere a prodotti sempre più economici dal risparmio praticamente assicurato, con i quali riuscire comunque a godere di prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo di appartenenza. Gli acquisti, in parallelo, potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon e scoprirete in esclusiva tutte le offerte del Prime Day.

Trony: spettacolari offerte per tutti i gusti

Trony prosegue con la sua incredibile campagna promozionale, intitolata Prendi 3 Paghi 2, per mezzo della quale permette ai consumatori di accedere a sconti del 100%, riguardanti l’acquisto di uno dei tantissimi prodotti inclusi nel catalogo aziendale.

L’iter da seguire per entrare di diritto nella campagna, non è troppo complesso, poichè non bisogna fare altro che aggiungere al carrello uno a scelta tra elettrodomestico (grande da almeno 399 euro, piccolo da 59 euro) o televisore (da almeno 399 euro), per poi scegliere uno o due prodotti in più. Nel caso in cui la somma fosse di due elementi, è previsto uno sconto fisso del 50% sul valore di listino del meno caro; in caso contrario, la riduzione sarà addirittura pari al 100% del prezzo di listino del prodotto meno caro della suddetta selezione.

Una campagna promozionale veramente interessante, da non perdere assolutamente di vista. Se volete conoscerla da vicino, collegatevi al sito ufficiale per i dettagli.