Nelle ultime ore l’operatore Tim ha iniziato ad inviare una notifica dalla propria applicazione, ad alcuni clienti, per invitarli ad attivare Ricarica Automatica.

L’operatore Tim, ancora per qualche giorno, regala 100 GB al mese con Ricarica Automatica, scopriamo insieme tutti i dettagli. Per il momento la data di scadenza fissata è domani 14 luglio 2022.

Tim Ricarica Automatica regala 100 GB al mese

Sostanzialmente, con questa nuova campagna informativa via app, TIM sta promuovendo la stessa promo lanciata anche a fine Giugno 2022, come anche in altri periodi di tempo. Questa volta, per usufruire della promo e ottenere i 100 Giga mensili per 3 mesi, i clienti possono attivare TIM Ricarica Automatica dal 12 al 14 Luglio 2022.

I clienti possono comunque utilizzare direttamente l’app MyTIM per usufruire dell’iniziativa, ma non è escluso che sia possibile ottenere il bonus anche tramite il sito TIM e presso un punto vendita fisico dell’operatore, come succede generalmente.

Si ricorda che TIM Ricarica Automatica è un servizio gratuito che consente di ricaricare la SIM con carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Con questo servizio attivo sulla linea, ogni volta che certi parametri vengono soddisfatti, il cliente ottiene una ricarica del credito in automatico.