Come da programma, nella giornata dell’11 Luglio (poco prima della mezzanotte tra il 10 e l’11 nell’ora Italiana, dunque in anticipo), James Webb Telescope ha offerto al mondo la sua prima fotografia dell’Universo profondo, una delle più risolute mai scattate nel campo dell’infrarosso, la quale è stata presentata al mondo da Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Si tratta di un evento che la NASA manderà avanti per un paio di giorni attraverso una diretta steaming continua all’interno della quale verranno svelate più immagini arrivate direttamente dal telescopio in giro per lo spazio, le quali verranno svelate una alla volta seguendo una scaletta ben definita.

La prima immagine toglie il fiato

Dopo le operazioni preliminari di attivazione di tutti i vari strumenti, con annessi problemi, James Webb ha completato la sua attivazione ed ora è completamente operativo, la prima immagine a colori catturata dalla NIRCam del telescopio spaziale James Webb è stata svelata.

A svelarla è stata proprio il presidente USA, l’immagine ritrae l’ammasso di galassie Smacs 0723 come appariva 4,6 miliardi di anni fa e galassie ancora più distanti sullo sfondo, la cui luce è riflessa e amplificata dalla lente gravitazionale costituita dallo stesso ammasso. Una luce che, in alcuni casi, viaggia da oltre 13 miliardi di anni, ha sottolineato Bill Nelson, l’amministratore della Nasa presente alla conferenza stampa.

Non rimane che attendere l’arrivo delle prossime immagini, le quali certamente non saranno da meno rispetto a quella appena svelata, visionabile alla sua massima risoluzione a questo link, non perdetevela assolutamente.