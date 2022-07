Il noto produttore Nubia ha finalmente presentato sul mercato mobile la sua nuova serie di smartphone da gaming. Stiamo parlando dei nuovi Nubia RedMagic 7S e Nubia RedMagic 7S Pro due veri e propri mostri di potenza. Ecco qui di seguito le caratteristiche.

Nubia presenta i nuovi gaming phone RedMagic 7S e RedMagic 7S Pro

Nubia ha tolto i veli sui suoi nuovi smartphone da gaming, dopo le numerose indiscrezioni emerse in rete nel corso delle ultime settimane. Dal punto di vista estetico non ci sono particolari differenze rispetto alla precedente generazione. Cambia leggermente il design del modulo fotografico, che si compone su entrambi di tre fotocamere da 64, 8 e 2 MP.

Cambia leggermente la parte frontale. RedMagic 7S dispone di un display con due cornici superiori e inferiori leggermente pronunciate, mentre RedMagic 7S Pro vanta la presenza di una selfie camera integrata nel display e di cornici sottilissime. Entrambi montano un pannello SuperAMOLED da 6.8 pollici. 120Hz e campionamento di 960 Hz sul modello Pro, 165Hz e campionamento di 720Hz sul modello base.

Entrambi sono poi alimentati dal potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 con memorie ultra veloci, tra cui RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1. Non mancano poi feature dedicate al gaming, come un nuovo sistema di raffreddamento attivo Ice 10.1, una ventolina di raffreddamento con LED RGB e una ricarica super rapida da 165W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi gaming phone di Nubia saranno inizialmente distribuiti in Cina ad un prezzo di partenza di circa 591 euro per RedMagic 7S e circa 769 euro per RedMagic 7S Pro. Almeno uno di questi due modelli dovrebbe arrivare ufficialmente anche per il mercato europeo.