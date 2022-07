Elon Musk ha confermato che un razzo SpaceX è esploso durante i test dell’astronave diretta su Marte.

Il CEO di SpaceX ha riferito che la palla di fuoco presso la struttura Starbase dell’azienda a Boca Chica, in Texas, è esplosa durante un test ad inizio rotazione di tutti i 33 motori Raptor a bordo. L’esplosione del Super Heavy Booster 7, noto come B7, è stata catturata dalle telecamere installate da NasaSpaceFlight, che stavano registrando un live streaming dei test.

Il razzo B7 è in fase di sviluppo per il primo volo di Starship. Previsto per la fine dell’anno, il viaggio senza equipaggio vedrà l’astronave impilata sopra il booster per portarlo in orbita. Dopo 90 minuti di volo, punterà quindi ad atterrare appena al largo delle Hawaii. Non è la prima volta che un razzo Starship esplode durante i test, tuttavia è la prima volta che il Super Heavy Booster subisce un tale malfunzionamento.

SpaceX: razzo esplode e va a fuoco durante i test di volo

Musk ha risposto su Twitter a una clip dell’esplosione. Ha aggiunto ulteriori dettagli su come è successo, spiegando che una perdita di carburante criogenico è evaporata creando un’esplosione aria-carburante. Al fine di prevenire incidenti simili in futuro, il capo di SpaceX ha affermato che le aree soggette a perdite saranno dotate di piccole scintille per bruciare gradualmente il carburante in eccesso mentre fuoriesce. “In futuro, non faremo un test di inizio rotazione con tutti e 33 i motori in una volta”. Ha anche rivelato di aver ispezionato personalmente il luogo dell’esplosione. “La base del veicolo sembra a posto alla luce della torcia”, dichiara. “Ero lì fuori circa un’ora fa. Abbiamo spento il pad per la notte per sicurezza. Ne saprò di più domattina”.