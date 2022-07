La Germania non è l’unico luogo in cui i prezzi delle migliori schede grafiche stanno precipitando, poiché la repressione cinese sulle criptovalute ha inondato il mercato di GPU usate. Questo non sta solo aiutando il ritorno del prezzo consigliato dopo una lunga carenza di scorte, tuttavia, poiché HKEPC riferisce che l’enorme quantità di schede che appaiono nei negozi dei rivenditori di seconda mano ha comportato un calo anche inferiore al prezzo di listino consigliato.

Gli ex cryptominer stanno vendendo di tutto, dall’ultima RTX 3090 alle GPU più vecchie della serie AMD Radeon RX 400 e Nvidia GeForce GTX 10, ma il problema è che sono principalmente elencate in blocco. Ciò significa che se non sei abbastanza fortunato da trovare in vendita una singola scheda grafica, sarai in grado di mettere le mani su una nuova GPU solo se sei disposto a pagarne il prezzo maggiorato, mettendo un freno su quel potenziale affare anche se vivi in ​​Cina.

Una 3060 a circa 292 euro

Un venditore ha messo in vednita 100 Nvidia RTX 3070 a un prezzo di 2.600 RMB, che equivalgono a circa 400 euro, un prezzo inferiore a quello consigliato di 499 Nvidia stabilito a settembre dello scorso anno. Nel frattempo, altri venditori stanno spingendo le schede RTX 3060 e RTX 3060 Ti in lotti di 200, con prezzi rispettivamente di 292 e 369 euro.

La prima cosa da considerare quando si acquista dal mercato dell’usato, tuttavia, è che è incredibilmente difficile dire quale stress hanno subito queste schede grafiche. Ricorda, di solito non c’è garanzia quando acquisti dai rivenditori.

E il secondo punto da considerare è che non possiamo verificare questi elench: ci sono molti truffatori che cercano di fare soldi velocemente in mezzo alla carenza di schede grafiche. Fai attenzione da dove stai acquistando e fai sempre la dovuta verifica sul venditore per assicurarti che sia affidabile.