Poste e la nuova truffa che svuota le carte: phishing e soldi rubati

Postepay è quella carta che garantisce a tutti gli utenti una sicurezza molto spiccata anche se bisogna stare attenti. L’ingenuità talvolta può giocare brutti scherzi proprio come è accaduto a numerosi utenti.

Una nuova truffa sarebbe riuscita a rubare i soldi a diverse persone, le quali avrebbero creduto nel messaggio in posta elettronica.

Postepay: bisogna fare molta attenzione a questo messaggio che trovate in basso

Un messaggio phishing avrebbe sconvolto tantissimi utenti che ora sarebbero cercando di recuperare i loro soldi proprio come detto in alto. Si tratta di un testo molto credibile che sembra apparentemente scritto dall’azienda, ma state molto attenti a non diffonderlo e a non cliccare sul link.

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK

Per una corretta visualizzazione dei documenti elettronici, Le consigliamo di utilizzare Adobe Reader versione 7.0.8 o superiore.



Cordiali saluti



Postel S.p.A.

Gruppo Poste Italiane