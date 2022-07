Nintendo ha avvertito i clienti di non utilizzare i Nintendo Switch a temperature elevate. Quasi scontato, ma non così tanto se consideriamo che in molte città italiane le temperature sfiorano i 40 gradi. I dispositivi Nintendo non dovrebbero superare i 35 gradi secondo quanto detto dell’azienda.

I clienti dovrebbero utilizzare la console solo quando è compresa tra 5 e 35 gradi Celsius, come spiegato in un post su Twitter del servizio clienti. Dovrebbero inoltre garantire che le porte di aspirazione e scarico dell’aria, che si trovano nella parte inferiore del lato di lettura della console, abbiano un accesso sufficiente all’aria per mantenere la console sempre fredda. Se c’è qualcosa in quelle porte che impedisce all’aria di entrare o uscire, dovrebbe essere aspirata con un aspirapolvere. I clienti non devono, tuttavia, mai smontare l’unità.

Nintendo Switch: problemi con le elevate temperature

Gli utenti dovrebbero anche assicurarsi che la console non sia agganciata in un punto in cui non può eliminare correttamente il calore quando è in modalità TV. Se la temperatura diventa troppo alta, la console potrebbe spegnersi per proteggere i suoi componenti interni. Molti dispositivi di consumo hanno sensori di temperatura integrati che li costringono a spegnersi se troppo caldi. L’iPhone di Apple, ad esempio, disattiva alcune funzionalità fino a spegnersi del tutto.

Apple consiglia, come Nintendo, di non lasciare i dispositivi al sole o all’interno di auto calde, nonché di utilizzare funzionalità molto intense in condizioni di caldo elevato. Consigli cui siamo abituati un po’ per tutti i dispositivi, ma che diventano quasi problematici con le temperature fin troppo elevate degli ultimi tempi.