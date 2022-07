Monete di valore: se hai questo euro puoi reputarti la persona più fortunata del mondo!

La fortuna potrebbe essere nelle tue mani, ma prima devi impegnarti nella ricerca del pezzo di valore. Come fare? Innanzitutto è necessario tenere d’occhio reperibilità e tiratura. In altre parole, quest’ultima si riferisce al numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato. Ci sono tirature di 3, 4 o 5 milioni, quando è limitata però si va incontro addirittura a migliaia di euro. Tutto dipende da: errori di conio, modalità di emissione, lo Stato che li emette, Euro commemorativi. Ecco, ora scopriamo le monete di valore più costose.

Monete di valore: preparatevi a controllare il vostro portafogli! Le monete di valore che potrebbero svoltarvi la vita sono: Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J. Grecia dal 2012 al 2018;

dal 2012 al 2018; Irlanda del 2016 e del 2017;

del 2016 e del 2017; Lettonia del 2015 e 2018;

del 2015 e 2018; Lituania del 2018;

del 2018; Lussemburgo del 2017 e 2018;

del 2017 e 2018; Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Olanda del 2016, 2017, 2018;

del 2016, 2017, 2018; Portogallo del 2012 e del 2013;

del 2012 e del 2013; Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Slovacchia dal 2010 al 2018;

dal 2010 al 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Per riconoscere le monete speciali bisogna tener conto della scala per l’identificazione. Queste si suddividono in: FDC, fior di conio , ovvero nessun segno di circolazione, in ottimo stato di conservazione, con superfici brillanti;

, ovvero nessun segno di circolazione, in ottimo stato di conservazione, con superfici brillanti; SPL, splendido , hanno circolato poco, con rilievi nitidi e impercettibili segni di consunzione;

, hanno circolato poco, con rilievi nitidi e impercettibili segni di consunzione; BB, bellissimo , presentano qualche lieve segno di usura ma comunque leggibili.

, presentano qualche lieve segno di usura ma comunque leggibili. MB, molto bello , usurate con alcune parti non leggibili;

, usurate con alcune parti non leggibili; B, bello , hanno circolato molto, lisce e con gran parte dei rilievi scomparsi e parti impossibili da leggere;

, hanno circolato molto, lisce e con gran parte dei rilievi scomparsi e parti impossibili da leggere; D, discreto , perlopiù lisce, presentano segni deturpanti.

, perlopiù lisce, presentano segni deturpanti. FS (fondo specchio) non c’entra con le altre. Indica un determinato procedimento di fabbricazione delle monete con fondi speculari, spesso con rilievi satinati.