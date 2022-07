Gli utenti italiani si affidano sempre di più allo streaming IPTV anche durante la stagione estiva. Nonostante la pausa della Serie A, il cosiddetto pezzotto rappresenta un’attrattiva grazie alla ricca proposta di serie tv e film da piattaforme leader del settore come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

IPTV, quanti rischi per film e serie tv in streaming gratuito

Lo streaming illegale oltre alle tradizionali pay tv come Sky e DAZN garantisce l’accesso anche a tutte le piattaforme con contenuti di intrattenimento. I rischi, anche in questo caso, però sono numerosi e da non sottovalutare.

Al fattore dei risparmi (che possono arrivare sino al 90% rispetto alle tradizionali tv a pagamento), l’IPTV espone gli utenti a multe dal valore sono a 30mila euro. In alcuni casi, inoltre, per gli utenti che si espongono a questa tecnologia con l’aggravante della recidiva è prevista anche la galera dai sei mesi a tre anni per alcuni casi di recidiva.

Al netto dei rischi giudiziari, anche le truffe non devono essere sottovalutate. Telegram e WhatsApp sono ricche di gruppi pericolosi con malintenzionati che promuovono finti abbonamenti per l’IPTV senza corrispondere alcun genere di servizio in cambio dopo il pagamento.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.