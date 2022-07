Tornano ufficialmente gli incentivi auto nel 2022, ma questa volta sono migliori. Infatti, le possibilità di acquisto sono più alte, essendo che l’esecutivo ha deciso di includere nell’agevolazione anche i modelli con motore a benzina e diesel; quindi, non solo quelli ibridi o elettrici.

Il parametro principale da considerare è sempre quello riguardante l’anidride carbonica. Per questo, sono state create tre fasce tra cui scegliere il modello adatto. Lo sconto è legato anche alla disponibilità di un veicolo da rottamare ed è importante porre attenzione al tetto massimo di spesa, il quale varia in base all’auto scelta.

Incentivi auto 2022: le tre fasce disponibili tra cui scegliere il veicolo adatto

Prima fascia

La prima fascia del programma incentivi auto 2022 è quella che riguarda i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 20 grammi per chilometro, ossia le auto elettriche e le ibride plug-in.

In questo caso, l’acquirente può beneficiare di un doppio sconto: c’è quello di 8.000 euro (e 2.000 del rivenditore) in caso di acquisto di un nuovo modello, compresa la rottamazione di un mezzo inferiore alla categoria ambientale Euro 6 e immatricolato prima del 1° gennaio 2011. Il secondo sconto è quello di 5.000 euro (con 1.000 euro del rivenditore) per lo stesso acquisto ma senza rottamazione.

Seconda fascia

La seconda fascia riguarda i veicoli con emissione di anidride carbonica tra 21 e 60 grammi per chilometro. Anche in questo caso, l’incentivo è duplice: 4.500 euro (con 2.000 euro del rivenditore) o di 2.500 euro (e 1.000 euro del rivenditore), sempre in base al modello da poter demolire. In questa fascia sono comprese le auto ibride.

Terza fascia

Infine, la terza fascia gode dell’incentivo di 1.500 euro (e 2.000 euro del rivenditore) per chi acquista un veicolo con emissione di anidride carbonica tra 61 e 135 grammi per chilometro, parallelamente alla rottamazione di un veicolo compreso tra Euro 1 ed Euro 5 immatricolato prima del 1° gennaio 2011. In questa lista presenziano le auto a benzina, diesel, Gpl e ibride appartenenti alla categoria Euro 6.

Importante: nel caso delle prime due fasce, il prezzo di listino non deve superare i 50.000 euro Iva esclusa; mentre nella terza fascia, il prezzo non deve superare i 40.000 euro Iva esclusa.

Lista di auto da poter comprare con il nuovo incentivo

Auto a benzina:

Audi A1 Sportback 1.0 con 116 CV;

1.0 con 116 CV; Citroen C3 1.2 con 110 CV;

1.2 con 110 CV; Dacia Sandero 900 TCe con 90 CV;

900 TCe con 90 CV; Mazda CX-30 2.0 con 180 CV;

2.0 con 180 CV; Mitsubishi Space Star 1.2 con 80 CV;

1.2 con 80 CV; Seat Ibiza 1.0 con 95 CV;

1.0 con 95 CV; Suzuki Swift 1.0 con 112 CV.

Auto a diesel:

Alfa Romeo Giulia 2.2 con 150 CV;

2.2 con 150 CV; DS 3 Crossback 1.4 BlueHDi con 75 CV;

1.4 BlueHDi con 75 CV; Honda HR-V 1.6 con 120 CV;

1.6 con 120 CV; Opel Astra 1.5 con 105 CV;

1.5 con 105 CV; Peugeot 208 1.5 con 100 CV;

1.5 con 100 CV; Seat Octavia Wagon 1.6 con 115 CV;

1.6 con 115 CV; Volkswagen Golf 2.0 con 115 CV.

Auto ibride:

Fiat 500 1.0 con 70 CV;

1.0 con 70 CV; Ford Puma 1.0 con 125 CV;

1.0 con 125 CV; Hyundai Ioniq 1.6 con 141 CV;

1.6 con 141 CV; Jeep Renegade 1.3 con 190 CV;

1.3 con 190 CV; Lancia Ypsilon 1.0 con 70 CV;

1.0 con 70 CV; Mini Countryman 1.5 con 224 CV;

1.5 con 224 CV; Toyota C-HR 1.8 con 122 CV.

Auto elettriche