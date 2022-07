Iliad e le offerte shock fino a 300GB sul sito ufficiale: distrutta TIM

Il mondo in cui gli utenti trovano il loro gestore preferito senza mai cambiarlo, molto probabilmente non esiste. Effettivamente da tanti anni tutte le persone che utilizzano il loro smartphone per la connessione sul web o magari semplicemente per le chiamate e i messaggi, non fanno altro che cambiare spesso provider telefonico mobile soprattutto. Iliad è uno di quei gestori che però può mettere d’accordo tutti grazie alle sue qualità.

Iliad ha delle offerte strepitose: ce ne sono tre sul sito ufficiale sia mobili che per quanto riguarda la rete domestica

La prima offerta che certamente vi troverete davanti una volta aperto il sito ufficiale di Iliad, sarà quella da 300 giga. Parliamo di una soluzione che si occupa di concedere solo ed unicamente quelli che sono i giga per la connessione sul web. Questa promo solo dati costa 13,99 € al mese per sempre e offre una connessione alla velocità massima fino al 4G+.

Segue poi l’offerta del momento, quella già vista in passato che riguarda un comparto completo. L’offerta da 120 giga per navigare sul web comprende al suo interno anche chiamate ed SMS illimitati verso qualsiasi numero italiano e straniero. Inoltre ricordiamo che la connessione 5G in offerta gratis all’interno del prezzo di 9,99 € al mese per sempre.

Ecco infine anche la promozione che riguarda l’ambiente domestico.l’offerta in fibra ottica costa 23,99 € al mese per coloro che non sono già clienti Iliad, mentre in caso contrario il prezzo scenderà a 15,99 € al mese. Sono incluse le chiamate gratuite verso tutti i gestori sia fisiche mobili e la connessione Internet ad una velocità massima complessiva di 5 gigabit.