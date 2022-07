Le offerte di Esselunga raggiungono livelli inattesi fino a pochissimo tempo fa, gli utenti sono pronti a spendere cifre decisamente ridotte rispetto al passato, sull’acquisto di smartphone, ma anche di prodotti di elettronica generale.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente per la maggior parte di coloro che vogliono ricorrere all’acquisto nei vari negozi in Italia, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Avete capito bene, la campagna promozionale è disponibile ovunque ma non online, come sempre del resto.

Esselunga: le offerte sono da non credere

I nuovi sconti del volantino di Esselunga si focalizzano più che altro su un singolo modello, un prodotto che vuole e può fare la differenza nella fascia di prezzo di appartenenza. Stiamo parlando dell’ottimo Redmi Note 10 5G, un modello non più recentissimo, ma ancora impreziosito da alcune specifiche tecniche di livello assoluto.

Il prodotto presenta difatti un ampio display da 6,5 pollici di diagonale (la cui risoluzione è il FHD+), con processore octa-core, ma anche 4GB di RAM ed una tripla fotocamera posteriore che prevede un sensore principale da 48 megapixel. La batteria, da 5000mAh, garantisce una autonomia praticamente unica nel proprio genere, rendendolo a tutti gli effetti un battery phone invidiabile.

Le altre offerte del volantino esselunga riguardano modelli completamente differenti, se volete conoscerle da vicino vi potete collegare al sito. Gli acquisti, lo ricordiamo, potranno comunque esser effettuati solamente nei negozi fisici, recandosi personalmente presso un qualsiasi punto vendita in Italia.