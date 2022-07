Energia gratis per tutto il mondo: la soluzione è la favola del motore elettromagnetico

In un periodo dove il mondo intero sta risentendo dei tanti effetti dell’incuria dell’uomo ma soprattutto di quello che sta accadendo, bisogna trovare nuova linfa vitale. Stiamo parlando soprattutto dell’energia, la quale sta subendo tanti rincari anche alla luce del conflitto che sta riguardando Russia e Ucraina.

Le bollette sono arrivate alle stelle e gli italiani ad esempio non ce la fanno più a sostenere i ritmi. Allo stesso tempo ci sarebbe qualcuno che si starebbe documentando sul web in merito ad alcune soluzioni per risparmiare un po’ proprio per quanto riguarda le bollette dell’energia. Ci sono dei metodi, i quali però non possono cambiare le cose dalla A alla Z. Porterebbe ancora avanti il classico motore elettromagnetico, teoria descritta da qualcuno sul web alla quale alcune persone sarebbero danno ancora credito in maniera abbastanza errata.

Energia gratis grazie al nuovo motore elettromagnetico che la creerà in maniera illimitata

Oggi giorno tante persone starebbero girando sul web per trovare dei metodi per risparmiare in generale, ma soprattutto per quanto riguarda l’energia.

Insistentemente della funzione di un motore elettromagnetico, il quale sarebbe in grado di generare energia in maniera illimitata semplicemente con le reazioni al suo interno. Ovviamente vogliamo smentire tutto questo, dal momento che pur essendo possibile il funzionamento di tale motore, di certo non potrebbe creare energia in maniera illimitata ma soprattutto gratuita. Ci sono tanti aspetti che in futuro potrebbero portare ad un vero e proprio sollievo, bisogna attendere. Al momento si parla della fusione nucleare ma neanche quella risulta possibile in questo periodo storico.