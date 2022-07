Il tema energia non è mai stato così in voga quanto nell’ultimo periodo, soprattutto se vediamo cosa sta accadendo a livello geopolitico. Per ovviare il problema, Quaise Energy, un’azienda del MIT, ha intenzione di rivoluzionare il mercato con un’invenzione che sarebbe in grado di fornire energia geotermica illimitata.

Il piano dell’azienda è quello di ottenere energia geotermica, ovvero generare corrente elettrica sfruttando l’energia sotterranea della Terra. Esistono già delle tecnologie simili, ma Quaise Energy punta a migliorale di parecchio. La società è nata nel 2020 e sin dall’inizio ha goduto di un finanziamento di 63 milioni di dollari.

L’obiettivo non è impossibile: scavare a profondità mai viste per generare energia illimitata ovunque. La buca da scavare sarebbe di 20 km. Andiamo a scoprire di seguito come vogliono raggiungere quest’obiettivo.

Energia geotermica illimitata: ecco come verranno scavate le buche e quanto saranno profonde

Come verrà attuato tutto ciò? Il nuovo approccio si basa su metodi di perforazione convenzionale e altri completamente innovativi. Uno di questi riguarda l’utilizzo di un girotone, un componente chiave anche nei test che servono a portare avanti il progetto della fusione nucleare.

Energia solare ed eolica hanno avuto un ruolo chiave fino ad ora, ma l’energia geotermica potrebbe spiccare il volo. Gli impianti che attualmente sono riusciti a scavare in profondità non raggiungono minimamente l’obiettivo di Quaise Energy. L’ultima buca più profonda di sempre è profonda 12 km.

Giunti a questa profondità, le rocce arriveranno a quasi 500 C° e l’acqua pompata all’interno di questo ambiente si vaporizzerebbe subito e verrebbe convertita efficientemente in elettricità.