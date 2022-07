CoopVoce con 100GB nelle EVO batte Vodafone e Iliad: tutto gratis oggi

In questo momento scegliere un gestore piuttosto che un altro potrebbe risultare praticamente uguale. Le offerte, tranne in alcuni casi, risultano speculari anche se c’è qualcuno che riesce a dominare senza problemi come i gestori virtuali. Tra questi soprattutto CoopVoce sta dando una grande impronta con le sue offerte Evolution.

La grande ascesa dei gestori virtuali viene ancora una volta certificata quindi da un lavoro di questo grandissimo provider. Se inizialmente nessuno intendeva calcolare le sue offerte, ora tutti le decretano come nei migliori su piazza almeno per quanto riguarda i gestori virtuali.

CoopVoce è il provider virtuale da battere: ecco cosa possiede nelle sue offerte migliori

I gestori virtuali sono il futuro ma anche il presente proprio come dimostra CoopVoce con le sue promozioni mobili. Le Evolution, che trovate proprio qui sotto, stanno riuscendo a dare il meglio al pubblico che sceglie di sottoscriverle. Come potete notare non mancano i contenuti al loro interno, con la connessione garantita in 4G.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS