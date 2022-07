I prezzi di Coop e Ipercoop sono veramente da pazzi, proprio in questi giorni gli utenti sono liberissimi di accedere ad una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali.

Spendere poco con Coop e Ipercoop è molto più facile del previsto, in quanto gli sconti del momento sono davvero interessanti, poiché permettono di conoscere da vicino i prezzi più bassi, recandosi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale.

Coop e Ipercoop: grandiose offerte speciali

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto semplice per tutti gli utenti, data la presenza di una campagna promozionale mirata su un paio di smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa.

I due prodotti in questione sono infatti Oppo A54s, disponibile all’acquisto a soli 169 euro, oppure il bellissimo Realme C21Y, il cui prezzo di listino si aggira sui 99 euro. Entrambi sono commercializzati alle condizioni di vendita espresse in precedenza, che corrispondono alla garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche la variante no brand, la quale a conti fatti permette di ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi (da un punto di vista software), rispetto a qualsiasi altro modello in commercio.

Per tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale, raccomandiamo la visione delle pagine sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, non online. Le scorte, dati alla mano del resto, non dovrebbero essere in nessun modo limitate, dovreste avere disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.