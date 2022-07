I prezzi da Carrefour sono davvero molto più bassi del normale, in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una carrellata di sconti fuori dal normale, con un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

L’attuale campagna promozionale di Carrefour riesce a racchiudere al proprio interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero una serie di ottime promozioni dai prezzi molto più bassi del normale, con le quali riuscire a spendere poco, senza doverle limitare territorialmente.

Carrefour: nuove offerte con gli sconti del momento

Con Carrefour non si scherza assolutamente, la campagna promozionale riserva ottimi sconti per tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia, incluso ad esempio uno smartphone Motorola. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto E20, un prodotto in vendita a poco meno di 100 euro, caratterizzato comunque da specifiche tecniche di ottimo livello, ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Nello specifico parliamo di un prodotto con display da 6,5 pollici di diagonale (la cui risoluzione è HD+), affiancato da 32GB di memoria ROM e 2GB di RAM, per estendersi poi verso una batteria che prevede una autonomia eccellente, data comunque la capienza di circa 5000mAh. Non manca infine un comparto fotografico di ottimo livello, perfettamente adeguato alla fascia di prezzo di appartenenza.

Il volantino convince sotto anche molti altri aspetti, poiché risultano essere acquistabili prodotti di elettronica a prezzi decisamente più bassi del normale. Il consiglio che vi possiamo dare è di scoprire e conoscere da vicino la campagna, collegandovi quanto prima al sito.