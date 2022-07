Il bonus con valore stanziato sui 200 euro è in emissione proprio nel corso di queste settimane. Tantissimi italiani, lavoratori dipendenti, professionisti e pensionati, stanno ricevendo l’incentivo che il Governo ha messo in campo per contrastare almeno in maniera parziale la nuova crisi economica e la relativa inflazione, con il costo di materie prime e beni di consumo schizzato alle stelle.

Bonus 200 euro, i pagamenti slittano anche a novembre

Il Governo ha garantito questo incentivo a tutti i cittadini che hanno prodotto nello scorso anno un reddito non superiore al valore di 35mila euro. Il reddito vale sia per i lavori dipendenti sia per tutti coloro che hanno una partita IVA.

L’accredito del bonus dal valore di 200 euro è garantito dall’INPS. Proprio l’ente previdenziale ha inviato a gran parte dei cittadini idonei l’incentivo già nel corso del mese di luglio. Una seconda tranche del bonus sarà invece elargito proprio in questo mese di luglio.

La pratica legata all’incentivo potrebbe comunque prolungarsi anche per i mesi a venire. Considerato che ci sono italiani che seppur entrando nel reddito di 35mila euro non sono inclusi nella lista degli idonei al bonus, i pagamento potrebbero slittare anche all’autunno. Proprio con il nuovo DL Aiuti, ora in discussione in Parlamento, il Governo sta valutando l’estensione dei 200 euro a precari e lavoratori stagionali.

Non sono escluse quindi novità già nel corso delle prossime settimane. Allo stato attuale, l’investimento totale previsto dal Governo con il nuovo accredito porterà ad una spesa dal valore di 6 miliardi di euro.