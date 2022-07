I prezzi del volantino Bennet sono davvero assurdi, in questi giorni gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di scoprire in anteprima assoluta una campagna promozionale piena zeppa di occasioni molto speciali.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo, non presenta limitazioni territoriali, ovvero gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli di durata. In aggiunta a tutto ciò, i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.

Bennet: offerte e grandi sconti per tutti

Le offerte del volantino Bennet spingono gli utenti all’acquisto degli smartphone Apple, proponendosi come validissime alternative alle ottime soluzioni che garantiscono un risparmio quasi senza precedenti. Il modello più importante della selezione è senza dubbio l’Apple iPhone 12, oggi in vendita a soli 699 euro, e caratterizzato da specifiche fuori di testa, sebbene comunque sia in vendita da più di un anno. In alternativa possiamo scendere verso l’Apple iPhone 11, disponibile a soli 499 euro, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno fare affidamento su Galaxy A13, disponibile a 149 euro, ma anche Galaxy A22 a soli 199 euro, solamente per citarne un paio. Tutti gli sconti elencati nell’articolo sono da considerarsi validi ed attivi fino al 20 luglio, gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale dell’azienda.