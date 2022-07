Android: numero incredibile di app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Quando Android decide di regalare dei titoli tra applicazioni e giochi del Play Store, lo fa scegliendone alcuni di altissimo livello. Proprio in basso la lista vi mostro quali saranno i migliori da scaricare, i quali finiranno gratis sul vostro smartphone ma solo se li scaricherete entro qualche giorno.

Google regala a tutti i suoi utenti Android all’interno del Play Store tantissimi titoli a pagamento senza alcun prezzo

La grande sfilza di applicazioni e giochi che trovate proprio qui sotto risulta gratis ma solo per alcuni giorni. Gli utenti Android dunque dovranno fare quanto più presto possibile per portare a casa quello che vedono. Ovviamente per arrivare ad effettuare il download non bisognerà fare altro che cliccare sui link che vedete evidenziati proprio qui.