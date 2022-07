Purtroppo ci sono brutte notizie per alcuni utenti di WindTre. In queste ultime ore, infatti, l’operatore telefonico sta comunicando tramite SMS l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni a partire dal mese di settembre 2022. Sembra che saranno coinvolte alcune offerte di rete mobile.

WindTre: a partire da settembre 2022 ci saranno nuovi aumenti e rimodulazioni

A partire da settembre 2022 alcuni clienti mobile di WindTre vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già detto, infatti, il noto operatore telefonico arancione sta comunicando tramite un SMS l’arrivo di queste modifiche contrattuali. In particolare, le offerte coinvolte subiranno un aumento pari a 2,50 euro al mese.

Tuttavia, oltre a questo aumento ci sarà però un aumento dei giga per navigare in internet. Il traffico dati verrà aumentato già a partire da luglio e sarà compreso da 50 GB a giga senza limiti. Per avere comunque maggiori dettagli utili, l’operatore ha inviato nella comunicazione un apposito link.

Per il momento non sappiamo ancora quali saranno effettivamente le offerte mobile che saranno coinvolte da questi aumenti. L’operatore telefonico ha comunque giustificato queste modifiche contrattuali in quanto “investe di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”.

Come di consueto, comunque, i clienti che non vorranno aderire a queste rimodulazioni potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza costi di penale, a patto che sia fatto entro 60 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte di WindTre. Per farlo, è possibile: scrivere una lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; scrivere una PEC all’indirizzo e-mail servizioclienti159@pec.windtre.it, recarsi presso l’Area Clienti, recarsi presso un punto vendita WINDTRE oppure chiamare direttamente al 159.