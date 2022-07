Vodafone si ritaglia uno spazio di tutto rispetto nel campo della telefonia mobile in questo mese di luglio. Il provider inglese non vuole essere da meno rispetto ai principali rivali e garantisce a tutti gli utenti una serie di vantaggiose promozioni con consumi senza limiti e prezzi da ribasso. Una delle migliori tariffe di queste settimane è la Special 70 Giga.

Vodafone, in estate ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

I clienti che optano per la Special 70 Giga riceveranno un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con le velocità massime del 4G.

Il costo di questa ricaricabile è di tutto vantaggio per gli utenti. Gli abbonati del gestore inglese dovranno pagare solo 7,99 euro per il rinnovo di questa tariffa. Da aggiungere solo un costo di attivazione una tantum il cui valore si attesta sui 10 euro.

In linea con quanto previsto da altre ricaricabili di Vodafone in queste settimane, anche per questa tariffa il provider prevede costi bloccati almeno durante il primo semestre. Gli utenti quindi non riceveranno rimodulazione entro sei mesi dall’attivazione della SIM.

Per l’attivazione gli interessati possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali del provider presenti sul territorio nazionale. Gli utenti, al tempo stesso, dovranno anche richiedere la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per il passaggio di rete saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.