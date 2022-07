Craig Benzine in un nuovo video, ha fatto vedere cosa significa fare più attività fisica ogni giorno: nello specifico arrivare a 20.000 passi ogni giorno. “Lavoro a casa, monto video. Se non cerco modi per essere attivo, avrò difficoltà un giorno“, dice.

La prima cosa che si rende conto, dopo solo un giorno o due dall’inizio della sfida, è esattamente quanto tempo ci vuole per percorrere 20.000 passi. “Quattro ore di cammino ti fanno davvero male“, dice. “La mattina è il momento migliore, perché non fa ancora così caldo.”

Nei primi giorni invece di dimagrire guadagna qualche chilo, fenomeno che attribuisce al suo corpo che trattiene l’acqua mentre si adatta al suo nuovo regime di esercizio. E non passa molto tempo prima che inizi a notare alcuni benefici.

“Quando il tuo lavoro coinvolge cose che non sono chiare o aperte, non ci sono piani“, dice. “È semplicemente intrigante fare qualcosa che non richiede pensiero.”

Ha scoperto inoltre che questo nuovo modo di fare esercizio lo aiuta in altre aree della sua vita, rendendolo in particolare più efficiente nel suo lavoro. “Anche se perdo tre ore e mezza o quattro ore per camminare ogni giorno, sono in grado di adattarmi a tutto ciò che devo fare“, dice. “Questa è la cosa più rocambolesca che penso di aver mai fatto. Ha preso il sopravvento sulla mia vita“.

Una vera e propria scoperta

A fine mese, Benzine ha perso un totale di sei chili. “Ci sono così tanti fattori che contribuiscono alla perdita di peso e non posso davvero puntare il dito su una cosa e dire che questa è la soluzione“, dice. “Inoltre, la perdita di peso non dovrebbe essere l’unico obiettivo, o forse anche l’obiettivo in assoluto quando si tratta di salute“.

Tuttavia, aggiunge poi che un volume così elevato di cardio a basso impatto ogni giorno è “probabilmente il metodo più facile per perdere peso” data la sua esperienza. “Non sarò in grado di continuare così ogni giorno“, continua. “Spero di poter camminare più di quanto facessi prima.”

Diverse settimane dopo, fornisce un aggiornamento, riconoscendo che non è stato in grado di continuare a fare 20.000 passi ogni giorno, ma che sta continuando con un obiettivo più realistico di 10.000.