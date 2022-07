TIM guarda con estremo interesse anche al settore della streaming tv. Nel corso di queste settimane gli abbonati del gestore italiano non solo avranno accesso ad alcune interessanti promozioni per la telefonia fissa e mobile ma potranno anche attivare un piano di visione per TIMvision.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di luglio

I clienti che scelgono il servizio di TIMvision avranno accesso ad una serie di importanti extra. Gli abbonati in primo luogo, in prospettiva per il ritorno della Serie A nel mese di agosto, avranno la possibilità di attivare un piano di visione a DAZN, incluso nel prezzo.

I clienti che decidono di attivare un piano per TIMvision avranno inoltre anche la possibilità di accedere a tutte le partire della prossima edizione della Champions League. Insieme all’accordo con DAZN, il gestore italiano ha messo in campo anche una partnership con Mediaset e con il suo servizio Mediaset Infinity+.

I clienti che optano per TIMvision, con inclusi i ticket di DAZN e di Mediaset Infiniy si troveranno a pagare una quota mensile dal valore di 29,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno altresì la piattaforma TIMvision Box completamente a costo zero.

La sorpresa ulteriore per gli abbonati di TIM in queste ultime settimane è quella di Netflix. I clienti infatti sempre nel pacchetto di TIMvision dal costo unico di 29,99 euro, potranno anche accedere a tutta la galleria di Netflix con la presenza di film e serie tv in esclusiva tra produzioni nazionali ed internazionali.