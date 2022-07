Un’altra agevolazione interessante per tutti i contribuenti che intendono sfruttare le energie rinnovabili per produrre energia è il kit mini eolico. Di cosa si tratta?

Ci sono due possibili soluzioni tra cui scegliere. Grazie ad una piccola turbina con una potenza di 100 kW è possibile produrre energia sfruttando il vento.

Il costo di questa soluzione è di circa 2 mila euro, oltre ai costi per l’installazione e la manodopera stessa. In alternativa è possibile installare un aerogeneratore con potenza compresa tra 1 e 6 kW. Il costo, in questo caso, è abbastanza contenuto (circa 200 euro), ma anche la produzione di energia sarà contenuta.

Si possono utilizzare anche i pannelli fotovoltaici

Per collegare gratuitamente l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari si può utilizzare il Superbonus, a condizione che almeno un intervento sia associato al progetto di riqualificazione.

In questo modo viene rimborsato il 110% delle spese sostenute sotto forma di detrazione (in cinque rate annuali di pari importo), di sconto in fattura o di credito d’imposta, trasferibile anche all’impresa che esegue i lavori o a la Banca.

Ma il pannello solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e il pannello fotovoltaico per la produzione di energia elettrica portano anche un bel risparmio in bolletta, soprattutto rispetto ai prezzi stellari raggiunti dal gas da luglio 2021.

Per condomini e plurifamiliari, su parti comuni, i tempi sono ampi in virtù della proroga concessa dal governo. Ma anche per le famiglie unifamiliari (ville), è arrivata in extremis la proroga al 30 settembre 2022 per la realizzazione del 30% dell’intero progetto (primo SAL) come requisito per l’accesso al Superbonus 110, che per questi immobili scade il 31 dicembre 2022.