Sky propone agli utenti una ricca offerta in termini televisivi anche nel corso di questa stagione estiva. La pay tv è sempre molto competitiva non solo per quanto concerne le proposte legate allo sport e al calcio, ma anche grazie ai contenuti legati a film e serie tv.

Sky, le grandi offerte smart per l’estate

Nella stagione estiva prosegue quella che oramai è una consolidata politica commerciale in casa Sky. Sulla scia dell’ultimo anno, anche in queste settimane i costi della tv sono caratterizzate da tariffe da ribasso.

Il ticket più economico, complice anche l’assenza della Serie A, è quello legato al Calcio. Gli utenti che scelgono di attivare questo pacchetto si troveranno a pagare solo un canone mensile di 5 euro ogni trenta giorni. Le occasioni sono ancora più ghiotte per i già abbonati: costoro, infatti, potranno ricevere il pacchetto anche a costo zero per tre mesi in caso di contratto operativo da più di tre anni.

Da non perdere anche il ticket legato allo Sport. Il pacchetto che include tra tutte le esclusive tutte le partite della prossima edizione della Champions League con Formula 1, motomondiale, tennis e basket NBA ha un costo di soli 16,90 euro al mese.

I listini smart presentati dalla pay tv si estendono anche al campo del cinema, con un prezzo pari a 10,90 euro al mese e al campo dell’intrattenimento, con un prezzo pari a 14,90 euro al mese. Un vantaggio ulteriore attende tutti coloro che decidono di attivare un ticket con la piattaforma satellitare: il nuovo decoder di ultima generazione, Sky Q, sarà disponibile completamente a costo zero.