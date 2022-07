Le offerte all’80% di MediaWorld sono perfette per tutti gli utenti che vogliono avere la possibilità di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale sulla maggior parte dei prodotti, ricordando comunque che tutti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

MediaWorld: risparmio shock per tutti gli utenti

Fino al 17 luglio è tempo di Samsung Week da MediaWorld, la nuovissima campagna promozionale vede offrire ai clienti l’accesso ai migliori smartphone e prodotti del brand, ricevendo sconti fissi in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Il concetto non potrebbe essere espresso più semplicemente: “più spendi più lo sconto aumenta”. In questo modo il cliente viene invogliato ad acquistare i dispositivi maggiormente desiderati, ricevendo in cambio uno sconto fisso immediato sullo stesso scontrino.

Al superamento di 250 euro la riduzione sarà di 50 euro, questa aumenta a 100 euro per una spesa superiore ai 500 euro, per finire sui 250 euro, nel momento in cui nel carrello ci fossero prodotti da almeno 1000 euro.

E’ importante sapere che i tagli di spesa non sono cumulabili, quindi verrà applicato solamente uno sconto per scontrino, e che naturalmente viene considerato il valore totale, non sul singolo prodotto selezionato. I dettagli del volantino li trovate elencati qui.