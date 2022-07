Iliad lancia una serie di tariffe molto interessanti in questa stagione estiva. Il provider francese non solo rilancia la sua proposta per la telefonia mobile, ma ha previsto anche un’interessante integrazione per le offerte di Fibra ottica.

L’esordio di Iliad nel campo della Fibra ottica e della telefonia mobile è avuto con la tariffa Iliad Box. I clienti che attivano questa promozione riceveranno connessione internet senza limiti sino a Gbps con la possibilità di effettuare telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a soli 23,90 euro ogni trenta giorni.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Sul fronte della telefonia mobile, invece, la migliore occasione per i clienti di Iliad resta la Giga 120. I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket con consumi illimitati verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della promozione sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il costo per l’attivazione di questa tariffa sarà di soli 10 euro con pagamento una tunatum e rilascio della SIM incluso. Come per altre tariffe del provider francese, anche in questo caso sarà necessaria la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

I clienti che optano per questa promozione potranno anche ricevere un ulteriore vantaggio.Ricordiamo che in caso di attivazione speculare di una ricaricabile di Iliad, il prezzo per la tariffa di Fibra ottica sarà pari a soli 15,99 euro al mese per sempre.