Iliad ha 3 offerte da 100 e 300 giga oltre alla fibra, c’è una sorpresa

L’obiettivo di Iliad è quello di primeggiare, anche utilizzando le sue vecchie promozioni a turno. Più volte infatti è capitata l’occasione di poter sottoscrivere quella promo che tempo fa non si era riusciti a fare propria.

Iliad proprio per questo pian piano rimette in gioco le sue migliori offerte che già tempo addietro avevano portato tantissimi nuovi utenti in casa del colosso telefonico. Attualmente sul sito ufficiale ci sono tre promozioni disponibili contando anche quella della fibra ottica, ma a rubare la scena è sempre la stessa. Stiamo parlando di quella promo piena di giga ma anche di minuti ed SMS, tutto corredato da un prezzo eccezionale che, ripetiamo, non cambia mai nel tempo.

Iliad ripercorre le orme del recente passato: sono ancora disponibili le migliori offerte ma domina la Giga 120

Una delle offerte che forse nel ultimi anni ha rubato la scena veramente a qualsiasi altro provider è quella di Iliad. Sebbene sul sito ufficiale ce ne siano ben tre a mostrare quanto il gestore sia capace di mettere in discussione la leadership delle altre aziende, una su tutte sta riscuotendo ancora un gran successo, proprio come in passato.

Stiamo parlando della Giga 120, la promozione mobile che include al suo interno veramente qualsiasi tipologia di contenuto. Ricordiamo inoltre che, al prezzo prefissato, questa soluzione dispone l’utilizzo della connessione 5G praticamente gratis. Ricordiamo però i contenuti: minuti senza limiti verso qualsiasi provider, SMS senza limiti verso tutti e 120 giga per navigare sul web senza alcuna limitazione di velocità. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni future.